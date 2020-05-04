تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مخفوق الزبادي وقمر الدين

المقادير

- مشمش مجفّف : لفة (قمر الدين، منقوعة مسبقاً)

- زبادي : 100 غراماً

- سكر : نصف كوب

- القشطة : ملعقتان كبيرتان

الطريقة:

1. في الخلاط الكهربائيّ، امزجي جميع المكّونات مع بعضها حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. قدّمي المشروب بارداً مع مكعّبات من الثلج.

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