المقادير

- قمرالدين : 500 غراماً (مقطع مربعات)

- الماء : 2 ليتر -السكر: 1 معلقة الطريقة: انقعي مربعات قمر الدين بالماء لمدة ليلة كاملة.

اضربي المزيج بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً.

ضعيه في إبريق التقديم في الثلاجة حتى يبرد وقدميه بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل قمر الدين تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر السهل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير قمر الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.