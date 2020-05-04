تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكركديه مع الليمون والنعناع

المقادير
- النعناع : ملعقة كبيرة (طازج)
- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)
- الليمون : 1 حبة (صغير الحجم / مُقطّع إلى 4 أجزاء)
- سكر : 3 ملاعق كبيرة
- ماء الصودا : 2 كوب
- مشروب الكركديه : 2 كوب
الطريقة:
يُضاف السكّر إلى وعاء كبير، مع النعناع وقطع الليمون والزنجبيل. تُخلط المكوّنات جيّدًا، بوساطة قاعدة كوب، حتّى إخراج كل النكهات.
يُصبّ الخليط في إبريق للتقديم، فيُضاف الكركديه، وماء الصودا، مع قطع الثلج عند التقديم.
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