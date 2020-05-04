تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل قمر الدين

المقادير

- قمرالدين : 600 غراماً (شرائح مُجّففة، ومُقطّعة إلى قطع متوسّطة الحجم)

- الماء : 6 اكواب

- سكر : 2 كوب

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- ماء الورد : ملعقة كبيرة

- عصير البرتقال : 2 كوب (طازج)

- عصير الجزر : كوب (طازج)

- الزنجبيل : قطعة (صغير الحجم / طازج)

الطريقة:

لعصير قمر الدين: يُضاف نصف كمّ الماء إلى قدر، مع قطع قمر الدين والسكّر. تُطهى المكوّنات على حرارة هادئة، مع التحريك المتواصل، حتّى يذوب قمر الدين تمامًا. توضع القدر جانبًا إلى أن تبرد.

ثمّ، يصبّ الكمّ الباقي من الماء، وماء الزهر، وماء الورد، مع التحريك المتواصل. وفي هذا الإطار، يمكن الاستعانة بالخلّاط الكهربائي للحصول على خليط أكثر تجانسًا.

يُعصر البرتقال. يُعصر الجزر بدوره، في العصّارة الخاصّة بالجزر، مع قطعة الزنجبيل.

في إبريق التقديم، يُضاف كوبان من عصير قمر الدين، مع عصير البرتقال، وعصير الجزر والزنجبيل.

يُقدّم العصير، باردًا، مع الثلج والسكّر بحسب الرغبة.

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