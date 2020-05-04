تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة دجاج بالفرن للرجيم

المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (بدون عظم وجلد)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- البقدونس : نصف كوب (مفروم فرمًا ناعمًا)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الطريقة:

1. اخلطي الدجاج، الفلفل الأخضر، البصل، الثوم، البقدونس في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعما وقابلا للتشكيل.

2. تبلي خليط الدجاج بالملح الزنجبيل، الفلفل الأسود والزعتر، واتركي العجينة فى الثلاجة ساعتين على الأقل.

3. رصّي الكفتة في أسياخ خشبيّة ثمّ اسحبي الأسياخ للحصول على شكل مستطيل.

Advertisements

4. إدهني صينية فرن بالزيت النباتي وصفّي فيها كفتة الدجاج.

5. اشوي الكفتة لحوالي نصف ساعة حتى تنضج وتتحمر.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الملوخية بالدجاج

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل