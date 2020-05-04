تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بالخضراوات دايت

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم مفروم : نصف كيلو (خالي من أي دهون)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ومعصور جيداً)

- الجزر : نصف كوب (مبشور)

- الكوسا : نصف كوب (مبشور)

- الفلفل الملوّن : نصف كوب (مبشور)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (للدهن)

- الشوفان : نصف كوب (مطحون)

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

- البيض : 1 حبة (أحمر) الطريقة: اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل الألوان.

أضيفي الكوسا والجزر، ثم أضيفي الفلفل والملح واخلطيهم جيدًا.

أضيفي الشوفان والبيضة وقلبي جيدًا.

شكلي الكفتة على شكل كرات أو أصابع وادهنيها بزيت الزيتون ثم أدخليها إلى الفرن حتى تنضج.

يتم تقديمها مع البقدونس والسلطة الخضراء. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الملوخية باللحمة الشامية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر الكوسا

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