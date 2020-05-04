تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أومليت البيض بالبطاطس

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البطاطس : 1 حبة (مسلوقة ومقطعة لمكعبات)

- البصل الأخضر : نصف كوب (مفروم)

- الثوم : فص (مفروم ناعم)

- الفليفلة : نصف حبة (مفرومة ناعم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- البيض : 3 حبات الطريقة: 1. يخفق البيض ويضاف له الكريمة والملح والفلفل والبابريكا والبقدونس. 2. توضع مقلاة على النار ويضاف لها الزيت ثم البصل الأخضر المفروم والثوم والفليفلة ويحرك حتى يذبل. Advertisements 3. ثم تضاف البطاطس مع التحريك ورشة من الفلفل الأسود المطحون والملح والبابريكا، وتحرك المقادير من جديد، ثم يضاف خليط البيض ويترك لمدة عشر دقائق حتى ينضج مع الحرص على وضع غطاء المقلاة. ويقدم طبق الأومليت بالبطاطس ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية البطاطس باللحم والخضار

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