تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالبيض العيون

المقادير

- الفول : علبة (مدمس)

- البيض : 3 حبات

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكمون : حسب الرغبة

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. ضعي الفول مع الصلصة والزيت والتوابل في المقلاة وقلبيهم جيدًا لمدة 5 دقائق. 2. ثم ضعي البيض على الوجه بدون أن تقلبيه مع رشة زيت زيتون. 3. غطي المقلاة لمدة 5 دقائق على نار هادئة حتي يستوي البيض. Advertisements 4. قومي برش الوجه بالبقدونس وقدميه مباشرة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزنجبيل والفول السوداني تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب

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