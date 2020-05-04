تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق العنب السوري

المقادير

- ورق العنب : كيلو ونصف (مسلوق ومصفّى)

- الأرز : 6 اكواب (مغسول ومنقوع)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- اللحم : 1 كيلو (مقطع)

- دهن : 100 غراماً

- الثوم : رأس (مقطع)

- بهارات مشكلة : ملعقة كبيرة ونصف

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- عصفر : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة ونصف

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- سمن نباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : حسب الحاجة

الطريقة:

1. صفّي الأرز من الماء وأضيفيه إلى اللحم المفروم وتبّلي بملعقة من زيت الزيتون، الزيت النباتي، الملح، الكمون، البهارات المشكلة، العصفر والفلفل الأسود.

2. احشي ورق العنب بملعقة صغيرة من الحشوة، اطوي الورقة من الجهتين وأغلقيها بإحكام على شكل الإصبع.

3. ضعي السمن في قدر ثم أضيفي اللحم والدهن وصففّي الورق والثوم بشكل دائري.

Advertisements

4. اغمري الورق بالماء وأضيفي الملح وملعقة من زيت الزيتون ثم اضغطيه بطبق ثقيل حتى لا تتفتّح الأوراق.

5. ضعي القدر على النار واطبخي الورق لمدة ساعة على نار هادئة ثم أضيفي عصير الليمون الحامض واتركي الورق يغلي على النار لمدة ساعة أخرى.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاصولياء بيضاء مع الأرز