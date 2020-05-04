تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الملوخية بالدجاج

المقادير

- لتتبيلة الدجاج :

الدجاج : نصف دجاجة (طازجة)

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

بهار دجاج : نصف ملعقة صغيرة

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

الخل : ملعقة كبيرة

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

لبن زبادي : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- الملوخية : كيس (مجمدة)

- مرق دجاج : 2 كوب

- طماطم : 1 حبة (مقطعة)

الطريقة:

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لتتبيل الدجاج: ضعي الدجاج في صينية فرن بايركس، وأضيفي البابريكا، بهار الدجاج، الكمون، الأوريغانو، الثوم، عصير الليمون، الخل، معجون الطماطم، اللبن الزبادي، زيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود، وتبلي الدجاج بالمكونات جيداً.

غلفي صينية الدجاج بورق الألمنيوم، وأدخليها للفرن مدة ساعة على درجة حرارة 180.

لتحضير تقلاية الملوخية: ضعي زيت الزيتون في مقلاة صغيرة على النار، أضيفي الثوم المهروس، والكزبرة الخضراء، وقلبي حتى تذبل الكزبرة.

لتحضير الملوخية: ضعي كيس الملوخية المجمدة في قدر على النار، وصبي مرق الدجاج، وحركي حتى تذوب الملوخية، أضيفي الطماطم، وأضيفي مزيج التقلاية وتترك على النار مدة 15 دقيقة.

قدمي الملوخية مع الدجاج المشوي والأرز المفلفل.

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