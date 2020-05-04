تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام اللحم الحار بالطماطم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- اللحم : 500 غراماً (فيليه / مقطع مكعبات صغيرة)

- طماطم : كوب (مقشرة ومفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر الحار : 2 قرن (مفروم مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 6 فصوص (مفروم ناعم)

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- الماء : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: سخني الزيت في قدر وأضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الحار وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي معجون الطماطم واللحم وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر اللحم.

تبلي المزيج بالملح والفلفل ثم اأضيفي الطماطم المفرومة والماء.

اتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى تتسبك الطماطم ويتناقص المرق.

قدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص أو الأرز المفلفل حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ارضي شوكي محشي باللحم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

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