تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ارضي شوكي محشي باللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- ملح : ملعقة صغيرة (للحم المفروم)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (للحم المفروم)

- معجون الطماطم : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : كوب

- الأرضي شوكي : 13 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة (للأرضي شوكي)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (للأرضي شوكي) الطريقة:

في مقلاة على النار صبي الزيت النباتي، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه، ثم أضيفي اللحم المفروم، وبهري بالملح، والفلفل الأسود، وقلبي اللحم حتى ينضج، ثم أضيفي معجون الطماطم، وصبي كوب الماء واتركي المكونات حتى تتسبك.

ضعي حبات الأرضي شوكي في طبق فرن بايركس.

رشي القليل من الملح والفلفل الأسود على الأرضي شوكي، ووزعي من خليط اللحمة المفرومة على الأرضي شوكي.

أدخلي طبق البايريكس للفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180.

قدميه بجانب الأرز المفلفل. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم سويت أند سور تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالطماطم المجففة

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