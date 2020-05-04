الصين بدون وفيات كورونا.. وكوريا الجنوبية تسجل 8 إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من جديد أعلنت السلطات الصحية بالصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأضافت السلطات الصينية، في الإفادة اليومية عن الموقف من الإصابة كورونا، أن الصين سجلت يوم الأحد، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وكانت الصين أعلنت، الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الأعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات خفض أعداد القادمين من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي، غربي بكين، والثانية كانت قادمة من الخارج. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة رسميا في الصين إلى 82 ألفا و877 شخصا، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.

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من جانبها أعلنت كوريا الجنوبية تسجل حالتيّ وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وتعد كوريا الجنوبية من البلدان التي استعدت جيدا للحد من الوباء من خلال التوسع الهائل في القدرة على إجراء الفحوصات، من خلال تأسيس شبكة واسعة تشمل أكثر من 600 منشأة و43 مركزا متنقلا.

وبمجرد ظهور كورونا المستجد انطلقت كوريا الجنوبية في خطتها التي تعتمد على 3 أسس، هي "الاختبار والتتبع والاحتواء"، وبحلول منتصف مارس/آذار الماضي، خضع أكثر من 270 ألف شخص للفحص، ما ساعد الحكومة على وقف انتشار الوباء في وقت مبكر.