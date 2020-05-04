الولايات المتحدة تسجل 1452 وفاة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الإثنين، عن تسجيل الولايات المتحدة 1452 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.
من جانبها، سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الأحد، مليونا و112 ألفا و486 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 29671 حالة على الرقم السابق.
وأضافت المراكز الأمريكية - في نشرتها التي صدرت في تمام الساعة 08:00 مساء الأحد (بتوقيت جرينيتش)- أن عدد الوفيات زاد 1452 حالة ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 65 ألفا و735 حالة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام الحالي.
وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 3 ملايين و537 ألفا و85 حالة حتى مساء الأحد، بحسب البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
كما أسفر مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا عن 246 ألفا و37 حالة وفاة في العالم، وفقا للبيانات ذاتها.
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