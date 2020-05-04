آيفون SE الجديد.. هدية أبل لعملائها حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد يبدو هاتف أبل آيفون SE الجديد بمظهر غير جذاب؛ لأنه يتشابه مع جهاز آيفون 8، الذي تم إطلاقه في خريف 2017، ولكن عند النظر بداخل هاتف أبل الجديد تظهر التقنيات الحديثة، التي تضاهي أحدث إصدارات آيفون باهظة التكلفة.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال هاتفها الذكي الجديد بتكلفته المنخفضة إلى منافسة الهواتف المزودة بنظام جوجل أندرويد.

وأوضحت بوابة التقنيات "Androidcentral" أن أرخص هاتف آيفون يتمتع بأقوى معالج مثل هواتف أندرويد الفاخرة، وقد قامت شركة أبل بتجهيز هاتف آيفون SE بمعالج A13-Bionic، والذي يتم استعماله أيضا في هاتف آيفون 11 برو، وهو ما جعل هاتف آيفون SE يتمتع بكفاءة فائقة، ويجعله قادرا على العمل بأحدث إصدارات نظام التشغيل على مدى سنوات طويلة.

وقد أظهر معالج A13 أداءً رائعا في الاختبار العملي؛ حيث يمكن العمل بقدرته القصوى على كل التطبيقات الشائعة حاليا، ولم يكن هناك أي تطبيق تعذر على هاتف آيفون SE العمل معه، بل إنه تمكن من تشغيل جميع التطبيقات ومنها الألعاب كثيفة الحوسبة مثل «Crossy Road Castle» أو «Spyder» أو «Sneaky Sasquatch»، بالإضافة إلى تشغيل لعبة آيفون «Sky: Children of the Light» من عام 2019 بمنتهى السلاسة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل تطبيق تحرير الصور BeCasso، الذي يحتاج إلى قدرات حوسبة فائقة، على جهاز أبل آيفون SE، الذي يزخر بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، والتي تزيد بمقدار واحد جيجابايت على هاتف آيفون 8، ولكنها تقل بمقدار واحد جيجابايت عن هاتف آيفون 11، غير أن المستخدم العادي لا يمكنه ملاحظة ذلك، وقد تظهر الحاجة إلى أن تكون الشاشة أكبر قليلا عند تحرير الصور بواسطة هاتف آيفون SE.





وتبدو شاشة LCD قياس 4.7 بوصة صغيرة نسبيا، علاوة على أن حواف الشاشة كبيرة، وكذلك الحواف الموجودة أعلى الشاشة وأسفلها، وقد تكون هذه الحواف ضرورية في الجزء السفلي من الشاشة؛ حيث قامت الشركة الأمريكية بدمج مستشعر TouchID مع خاصية التعرف على بصمة الأصابع، في حين أن إصدارات أبل آيفون الأخرى تعتمد حاليا على خاصية التعرف على الوجه.

وعلى غرار هاتف آيفون 11 فقد تخلت شركة أبل في هاتفها آيفون SE عن وظيفة 3D Touch، والتي كانت تتيح للمستخدم منذ إصدار آيفون 6S إمكانية اختيار وظائف معينة للتطبيق عند الضغط بقوة على أيقونة التطبيق، مثل وضع السيلفي مع تطبيق الكاميرا.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف آيفون SE على كاميرا بمستشعر 12 ميجابيكسل، والذي تم تركيبه في هاتف آيفون 8، ولكن صور الهاتف الجديد تبدو أفضل من الموديل القديم بفضل المعالج A13 الجديد مع معالج إشارة الصورة ISP المحسن، ولذلك فإن الصور ذات الإضاءة الخلفية تبدو أكثر سطوعا ووضوحا من صور هاتف آيفون 8.

ولا يمكن ملاحظة الاختلافات بين هاتف آيفون SE والموديلات الفاخرة في بيئات التصوير ذات الإضاءة الساطعة، ولكن لا يسري الوضع نفسه في الأجواء ذات الإضاءة الخافتة؛ نظرا لعدم توافر الوضع الليلي مثل موديلات آيفون 11.

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ويمكن ملاحظة الاختلافات في وضع البورتريه أيضا؛ حيث تبدو الخلفية ضبابية، ونظرا لتوافر عدسة واحدة في هاتف آيفون SE فإنه تتم محاكاة ضبابية العمق بواسطة البرمجيات، والتي تعمل بصورة جيدة، وفي بعض الأحيان يمكن التعرف على بعض الأخطاء، مثلا عند بروز حافة النظارة أو قرط كبير عن الوجه أثناء التصوير.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 7 ميجابيكسل، ولكنها تلتقط صورا رائعة في وضع البورتريه، وتقتصر صور السيلفي الجماعية والتصوير بالحركة البطيئة مع مقطع الصورة الموسع على الموديلات الفاخرة ذات التكلفة الباهظة.

فيديو 4K

ولا يوجد فرق تقريبا بين هاتف آيفون SE وموديلات آيفون 11 في تسجيل الفيديو؛ حيث يدعم هاتف آيفون SE تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K (3840 x 2160 بيكسل) وبسرعة 60 صورة في الثانية دون أي تشويش، ولكن لا يمكن التقاط الصور بالزاوية الواسعة للغاية، والتي تقتصر على الموديلات الفاخرة.





وعلى غرار هواتف آيفون 11 لا يدعم هاتف آيفون SE تقنية الجيل الخامس، والتي من المتوقع دعمها لأول مرة في هواتف أبل مع طرح الموديلات الجديدة خلال فصل الخريف المقبل.

وقامت الشركة الأمريكية بجميع الإجراءات الممكنة لتحسين سرعة تقنية LTE وشبكة WLAN اللاسلكية، ويدعم هاتف آيفون SE تقنيات Gigabit-LTE و2x2 MIMO و802.11ax WLAN 6.

استخدامات شاقة

ويمتاز هاتف آيفون SE بأنه مخصص للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتمتع بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP67 مثل هاتف آيفون 8، كما يتحمل الهاتف الذكي الغمر في الماء في عمق نصف متر ولمدة 30 دقيقة.

ويتيح الجانب الخلفي المصنوع من الزجاج إمكانية الشحن اللاسلكي عن طريق تقنية الحث الكهربائي وفقا لمعيار Qi، وقد قامت شركة أبل بتحديد تدفق التيار على قيمة 7.5 وات، وعند إجراء عملية الشحن اللاسلكي فإن هاتف SE يحتاج إلى الوقت نفسه اللازم لعملية الشحن بواسطة الشاحن 5 وات المرفق. وإذا كان المستخدم في عجلة من أمره، فيمكنه شحن هاتف SE بصورة أسرع من خلال استعمال كامل USB-C إلى Lightning معتمد ومصدر طاقة مناسب.

ولم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق ببطارية هاتف آيفون SE مقارنة بجهاز آيفون 8؛ حيث يزخر هاتف أبل الجديد ببطارية سعة 6.96 وات ساعة، في حين أن البطارية في هاتف آيفون 11 تأتي بحجم أكبر وأكثر سُمكا وبسعة 11.9 وات ساعة، وبالتالي فإن فترة التشغيل تتناسب مع سعة البطارية الأقل.