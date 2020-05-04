تعرف على فوائد حب العزيز المذهلة

حب العزيز أو لوز الأرض يعتبر من المكسرات التي عرفت منذ القدم، وتنتشر زراعة حب العزيز في مصر، ودول شمال قارة أفريقيا وآسيا، ويمكن تناوله طازجا، أو جافا، أو مطحونا، له العديد من الفوائد حيث يساعد على تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين عملية الهضم، وإليك في التقرير التالي من بنات one أهم فوائد حب العزيز الصحية.

أهم فوائد حب العزيز

• فوائد حب العزيز للرجال

يساهم حب العزيز في تعزيز الرغبة الجنسية، وكذلك علاج ضعف الانتصاب، وزيادة عدد الحيوانات المنوية لاحتوائه على الفيتامينات، والبروتينات، والفسفور.

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• تعزيز الجهاز المناعي ضد الأمراض

يعمل حب العزيز على تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهاب والبكتريا، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

• تحسين عملية الهضم

بفضل ما يحتويه حب العزيز من الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان، والتي تعمل على تحسين عملية الهضم، والتقليل من الإمساك، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على بعض الإنزيمات التي تساعد على تقليل حدوث الغازات وعسر الهضم والإسهال.

• تحسين صحة القلب

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يعمل حب العزيز على تقليل الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

• تقوية الذاكرة

يستخدم حب العزيز لتقوية الذاكرة، ويقي من الإصابة بمرض الزهايمر، لاحتوائه على الفسفور، إذ ينشط الذاكرة، ويقوي عملية الحفظ.

• تقليل مستوى السكر في الدم

يساعد حب العزيز في ضبط مستوى السكر في الدم، بفضل احتوائه على الأحماض الأمينية التي تزيد من إنتاج الأنسولين.

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