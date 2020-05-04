مستشفى تونسي يحمي الأطقم الطبية باستعمال روبوت لرعاية مرضى "كورونا"

عرضت فضائية "الآن" مقطع فيديو يبرز استخدام مستشفى فى تونس لـ"روبوت" لرعاية مرضى فيروس كورونا، وبدأ مستشفى تونسي في توظيف روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين.

ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم، وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم.

وقالت الدكتورة "نوال الشاوش بسباس"، رئيسة قسم أمراض الرئة في مستشفى عبدالرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس، إنه يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبيّ.

وتسمح شاشة مثبّتة أعلى الروبوت بالتواصل عبر الفيديو مع المرضى الذين باستطاعتهم تمييز ملامح من يتحدث معهم، وهو أمر غير ممكن عند التواصل المباشر بسبب وضع أدوات الحماية.

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وتم إنشاء موقع إلكتروني تستخدمه العائلات لحجز موعد لإجراء زيارة افتراضية عبر الفيديو مع قريبهم المصاب.. وهذا التفاعل مهم وخصوصًا أن الزيارات المباشرة ممنوعة لمرضى كوفيد-19.

وصنع الروبوت في تونس من طرف إينوفا، وهي شركة ناشئة مقرها في ولاية سوسة الساحلية وسط البلاد، وهي نفس الشركة التي أنتجت روبوتًا خاصًا بوزارة الداخلية التونسية من أجل مراقبة التزام المواطنين بالحظر الصحي.

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