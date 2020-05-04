شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا القىء وفقدان حاسة الشم والتذوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد جائحة فيروس كورونا التاجى من الأوبئة التى أنتشرت بشكل سريع حول العالم، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "mayoclinic"، إلى أن فيروس كورونا هو مجموعة من الفيروسات التاجية، التى تظهر على الشخص بالعديد من الأعراض المختلفة لكنها مرتبطة بالجهاز التنفسى.

وأضاف التقرير أن الإصابة بالفيروس التاجى كورونا، يعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية حال عدم الانتباه والتعرف على المرض، وأعراضه المختلفة، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أعراض كورونا.

أعراض كورونا

وقدم التقرير، العديد من الأعراض التى تظهر على الأشخاص المصابين بالفيروس التاجى كورونا، ومنها:

- ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

- السعال الجاف.

- ضيق فى التنفس.

- التعب والإرهاق.

- الشعور بألم شديد فى الجسم.

- التعرض للإصابة بسيلان الأنف.

- التهاب شديد فى الحلق.

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- الصداع الشديد.

- الإصابة بالإسهال.

- القىء والغثيان.

- ووجد بعض المرضى أنهم يعانون من فقدان حاستى الشم والتذوق.

وأضاف التقرير أن بعض الأشخاص المصابون تظهر عليهم الأعراض بعد يومين إلى 14 يوما، فهذه الفترة يطلق عليها فترة حضانة الفيروس.

وأشار التقرير إلى أنه تختلف حدة أعراض ظهور فيروس كورونا بين خفيفة جدا إلي حادة وشديدة جدا، وفى بعض الحالات لا تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين.

ووفقا للدراسات التى أجريب على المصابين، فتم التأكد أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكر والقلب وأصحاب مشاكل الرئة، والذين يعانون من ضعف فى الجهاز المناعى، هم الذين يتعرضون لأعراض شديدة وحادة.

ونصح التقرير الأشخاص الذين تظهر عليهم أى أعراض من السابق ذكرها، أو حال مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض السابق ذكرها، عليك الاتصال بالطبيب والتحدث معه عن الأعراض التى تظهر عليك وهو سيوجهك فى الاتجاة الجيد.

لكن أكد التقرير أنه حال ظهور الأعراض بشكل شديد وحاد، كالتعرض لصعوبة شديدة فى التنفس، وألم فى الصدر وتغير فى لون الشفتين أو الوجه إلى الأزرق فعليك طلب الإسعاف لأنك تحتاج بشكل سريع إلى الجلوس فى غرفة العناية المركزة.