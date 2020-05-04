شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الاستحمام مش بس نظافة..يساعد على الاسترخاء ويسكن الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من المعروف أن الاستحمام من أبرز طرق النظافة الشخصية للجسم، وحسب ما ذكره موقع sunrisespecialty فأن للاستحمام فوائد عديدة على الصحة غير النظافة وهى

فوائد الاستحمام على صحة الجسم

1:الاسترخاء فى حوض الاستحمام يساعدعلى تحسين صحة الرئتين والاكسجين، وعلى سبيل المثال فأن اثناء الاستحمام يأخذ جسمك المزيد من الاكسجين ويساعد على تنظيف الصدر والرئتين.

2: يمكن للاستحمام ان ساعد على تهدئة الجهاز العصبى وتعزيز الحالة المزاجية والتخلص من التوتر والقلق.

3: يمكن للحمامات الخاصة تخفيف الألم المرتبط بالتصلب المتعدد حيث يهدئ الماء العمود الفقري علاوة على ذلك ، يساعد الماء على دعم عضلات الطرف الضعيفة مما يجعله عاملًا مهدئًا مثاليًا لمرض باركنسون.

4: إذا قمت بتمارين الإطالة وانتقلت إلى حمام مملوء بالماء ، فسوف يساعد ذلك على تخفيف عضلاتك، وذلك لأن الماء يوفر مقاومة ويجعل التمرين له تأثير منخفض على جسمك.

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5: قد تساعد الأدوية في تخفيف ألم الشق الشرجي أو البواسير ومع ذلك ، فإن أخذ حمام دافئ سيجعلك أيضًا تشعر بتحسن لأن الحرارة تقلل من الألم.

6: وفقًا للدراسات، يمكن أن يساعد التدليك والحمامات الساخنة في تخفيف آلام المخاض علاوة على ذلك ، لا يضر الاستحمام للأمهات أثناء المخاض أو الولادة.

7: يساعد الغطس في الحمام الساخن على التعامل مع البكتيريا وتحسين مناعة الجسم، كما أنه يقلل مع الأعراض التي تصاحب البرد والإنفلونزا.

8: واحدة من الفوائد الصحية للاستحمام البارد هي قدراتها على مكافحة السرطان، وفقًا للدراسات ، فإن قضاء بعض الوقت في حوض استحمام مملوء بالماء البارد يمكن أن يحسن تلف الخلايا ويقلل فرصك في الإصابة ببعض أنواع السرطان.

9: حمامات الماء الساخن تنظف البشرة لأنها تفتح المسام التي تسبب التعرق.

10: أظهرت الابحاث أن الاستحمام في حوض الاستحمام بالماء البارد أو الساخن أو المسطحات المائية يمكن أن يمنحك درجة الحرارة المثالية للجسم.