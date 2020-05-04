شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات جلدية ترتبط بفيروس كورونا.. فما هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بما أن الفيروس التاجى هو مرض جديد فإن العلماء يكتشفون المزيد والمزيد عنه كل يوم، حيث كشفت الأبحاث الحديثة الآن بعض الحالات الجلدية المرتبطة بفيروس كورونا.

وفقا للدراسة التى نشرها الموقع البريطانى "daily star" تم تحديد 5 حالات جلدية من قبل أطباء الجلد لتكون مرتبطة بـCovid-19، وقد تم إجراء البحث على 375 مريضاً فى إسبانيا من قبل الأكاديمية الإسبانية للأمراض الجلدية.

وطُلب من أطباء الجلد المساعدة فى تحديد المرضى الذين أصيبوا بـ"طفح" جلدى غير مبرر فى الأسبوعين الماضيين والذين اشتبهوا أو أكدوا وجود فيروسات تاجية.

خلص مؤلفو الدراسة، التى نشرت فى المجلة البريطانية لطب الأمراض الجلدية، إلى أنه كان من الصعب فى بعض الحالات معرفة ما إذا كانت الظروف ناجمة مباشرة عن فيروس كورونا، أو تشير إلى مضاعفات.

ومع ذلك حذر الباحثون من الأشخاص الذين يشخصون Covid-19 ذاتيًا بناءً على أعراض الجلد.





فقاعات على الجلد توصف الأعراض بأنها "مناطق متضخمة مع بعض الحويصلات أو البثور، ففى الدراسة، تضمنت 19% من الحالات هذه الآفات التى تؤثر على اليدين والقدمين، وقد تظهر هذه على شكل بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة بسبب النزيف تحت الجلد.

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ووجدت الدراسة أن هذه كانت مرتبطة مع المرضى الأصغر سنا، واستمرت لمدة 12.7 يوما فى المتوسط، وقد ظهرت لاحقًا فى سياق الفيروس التاجى كورونا وارتبطت بحالات أقل حدة.



فقاعات حويصلية

بثور حويصليةوهى بثور صغيرة ومثيرة للحكة تظهر عادة على جذع الجسم، والتى وجدها أطباء الجلد فى 9% من الحالات، ووصف البحث أنها قد تكون مليئة بالدم، ويمكن أن تصبح أكبر وأكثر انتشارًا، واستمرت هذه فى المتوسط ​​10.4 أيام، وكانت أكثر شيوعًا فى المرضى فى منتصف العمر. بثور حويصليةوهى بثور صغيرة ومثيرة للحكة تظهر عادة على جذع الجسم، والتى وجدها أطباء الجلد فى 9% من الحالات، ووصف البحث أنها قد تكون مليئة بالدم، ويمكن أن تصبح أكبر وأكثر انتشارًا، واستمرت هذه فى المتوسط ​​10.4 أيام، وكانت أكثر شيوعًا فى المرضى فى منتصف العمر.



الطفح الجلدى تم تحديد هذه العارض فى 19% من الحالات، والتى توصف هذه المناطق بأنها مناطق وردية أو بيضاء مرتفعة من الجلد، تشبه الطفح الجلدى. الطفح الجلدى تم تحديد هذه العارض فى 19% من الحالات، والتى توصف هذه المناطق بأنها مناطق وردية أو بيضاء مرتفعة من الجلد، تشبه الطفح الجلدى.

يمكن أن تكون هذه الحكة منتشرة فى جميع أنحاء الجسم، بما فى ذلك راحة اليد، وتم العثور على القمح لمدة 6.8 أيام فى المتوسط.





نتواءات حمراء على الجلد تم العثور على هذا العرض فى 47% من الحالات ووصفت بأنها نتوءات حمراء صغيرة ومسطحة ومرتفع، ففى بعض الحالات، تم توزيعها حول بصيلات الشعر، وأحيانًا بدرجات متفاوتة من التقشر.

وعلى غرار النخالية الوردية استمرت هذه الحالات فى المتوسط ​​من 6 إلى 8 أيام وظهرت فى نفس الوقت مثل أعراض الفيروسات التاجية الأخرى، وشدد الباحثون على أنها قد تكون شائعة ويمكن أن يكون لها العديد من الأسباب، كما قد تكون مفيدة فى تشخيص Covid-19.





الشعور بالنخر والألم يحدث النخر عندما يكون ضعف الدورة الدموية فى الأوعية الدموية فى الجلد، وهذا يتسبب فى أن يصبح لون الجلد أحمر أو أزرق غير لامع، وقد تم تحديده فى 6% من الحالات بدرجات متفاوتة.

وأضافت الدراسة أن هذه الحالات ارتبطت غالبًا بالمرضى الأكبر سنًا المصابين بحالات شديدة من فيروس التاجى.