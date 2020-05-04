بدء اختبار الأجسام المضادة لاكتشاف كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها لشركة الأدوية السويسرية "روش"، لبدء اختبار الأجسام المضادة؛ لتحديد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) سابقا من عدمه.

وقال توماس شينيكر، رئيس قسم علم التشخيص في شركة روش، إن الهدف زيادة إنتاج الاختبارات بأكثر من الضعف، أي من 50 مليونا شهريا إلى أكثر من 100 مليون بنهاية العام.

وتسعى الحكومات والشركات والأفراد إلى إجراء اختبارات الدم؛ لمعرفة من أصيبوا بفيروس كورونا وتكونت لديهم بعض المناعة، ووضع استراتيجيات للمساعدة في إنهاء إجراءات العزل العام.

وقالت روش إن الاختبار يعتمد على سحب عينة دم من الوريد، ما يجعله أكثر دقة من اختبارات التي يتم فيها الحصول على الدم من وخز الإصبع.

ولم تكشف روش عن سعر الاختبار، لكنها قالت إنه سيكون متماثلا في جميع أنحاء العالم.