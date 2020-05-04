القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3397 حالة بعد تسجيل 61 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة التركية، في أحدث البيانات، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1670 بإجمالي 126045 حالة، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.
وفقا للبيان، تعافى 63151 شخصا من فيروس كورونا حتى الآن، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال 24 ساعة مضت نحو 2400، ما يرفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الجائحة إلى ما يزيد على 1.135 مليون.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3397 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.