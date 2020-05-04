ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3397

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3397 حالة بعد تسجيل 61 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة التركية، في أحدث البيانات، إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1670 بإجمالي 126045 حالة، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا.



وفقا للبيان، تعافى 63151 شخصا من فيروس كورونا حتى الآن، وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال 24 ساعة مضت نحو 2400، ما يرفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الجائحة إلى ما يزيد على 1.135 مليون.

