إنفوجراف.. 9 نصائح لتجنب عسر الهضم في رمضان‎

التغير في النظام الغذائي والمواعيد المعتادة خلال شهر رمضان يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي خاصة في الأيام الأولى من الصيام، ما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم.

ولعسر الهضم أسباب عديدة أبرزها الاستلقاء بعد تناول الطعام وتناول المشروبات المنبهة والإفراط في تناول الطعام والتدخين بعد الإفطار.

الإنفوجراف التالي يوضح أهم النصائح لتجنب الإصابة بعسر الهضم في رمضان..



