ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 522

داوود عبدالرؤوفالأحد 2020/5/3 10:39 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 522 حالة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة في المؤتمر الصحفي اليومي بمدينة رام الله، إنه تم تسجيل إصابتين في منطقة الطور بالقدس المحتلة، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 106 حالات، وتتوقف الوفيات عند 4.
وأعلنت الكيلة أن 361 مواطنا عادوا إلى الأراضي الفلسطينية، الأحد، من خلال معبر الكرامة "جسر الملك حسين" بين الأردن والضفة الغربية بعد تنسيق بين البلدين.
ويترقب وصول 2000 فلسطيني من الضفة الغربية على دفعات من خلال تنسيق فلسطيني-أردني.
وذكرت أنه تم أخذ عينات من القادمين وهي قيد الفحص، مشيرة إلى وضعهم في الحجر الصحي.
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