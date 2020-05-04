تعرف على فوائد فيتامين ب 12 ومصادره في الطعام

فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليه الجسم، وخصوصاً لصحة الدماغ، ويفضل الحصول عليه من الأطعمة، والذي يتواجد في الكثير منها، ويقدم لكم بنات one فوائد ب 12 فيتامين وأماكن تواجده بالطعام.

أعراض نقص فيتامين B12 بالجسم

من علامات نقص فيتامين ب 12 بالجسم التالي:

الشعور بالإرهاق.

فقدان الوزن.

الشعور بتنميل الأطراف.

لإصابة بالأنيميا.

الإصابة بهشاشة العظام.

المعاناة من مشاكل بالذاكرة.

الشعور بالاكتئاب.

فوائد فيتامين ب 12

يقد فيتامين ب 12 الكثير من الفوائد الصحية للجسم، والتي تتمثل في:

يعمل على تكون خلايا الدم الحمراء والتي تقلل من الإصابة بالأنيميا.

يعمل على تقوية العظام، ويقلل من فرص الإصابة بالهشاشة.

يزيد من حمض الفوليك بالجسم، ويقلل من فرص الإصابة بالضمور البقعي بالعين.

يعمل على تحسين المزاج، ويقلل من الشعور بالضيق والتوتر.

يعمل على التقليل من خطر فقدان الخلايا العصبية، ويقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، ويحول الكربوهيدرات إلى جلوكلوز، والذي يساعد على اكتساب الطاقة لأداء وظائف الجسم.

يعمل على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يزيد من صحة الشعر والجلد، ويمنع ظهور بقع الجلد، وتغير لون الأظافر، وتساقط الشعر، بالإضافة إلى محاربة الإصابة بالتهاب زوايا الفم.

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مصادر فيتامين ب 12 في الأطعمة

يوجد فيتامين ب 12 في الكثير من أنواع الأطعمة مثل:

اللحوم الحمراء.

الكبد.

الدواجن.

الأسماك.

منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن.

البيض.

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