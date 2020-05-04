شكرا لقرائتكم خبر عن ما تريد معرفته عن عقار ريمديسفير بعد موافقة FDA على استخدامه على مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى ترخيص الطوارئ للاستخدام فى علاج الحالات الشديدة من مرضى فيروس كورونا، بعدما أثبت نجاحه فى بعض التجارب شملت أكثر من 1000 شخص من مرضى فيروس كورونا من عدة دول.

وإليك ما تحتاج إلى معرفته عن الدواء وإمكاناته للمساعدة فى معالجة COVID-19، المرض الذى قتل أكثر من 230.000 شخص، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، ولا يوجد له علاج أو لقاح محدد حاليًا، وذلك وفقا لما نشرته المجلة الأمريكية "newsweek".

Remdesivir هو دواء مضاد للفيروسات، وتم استخدام هذه الأنواع من المركبات فى الماضى لإنشاء أدوية توقف تكرار الفيروس بمجرد إصابة الخلايا به.

ريمديسفير هل تم استخدامه من قبل فى ظروف أخرى؟ هل تم استخدامه من قبل فى ظروف أخرى؟

ما هو Remdesivir؟

لا ، على عكس الكلوروكين والهيدروكسيلوروكوين، الأدوية المضادة للملاريا التى تم استخدامها أيضًا فى مرضى COVID-19، لم تتم الموافقة على remdesivir لأى استخدام، فى أى مكان فى العالم.

وثبت أن الدواء له نشاط مضاد للفيروسات التى تسبب الإيبولا، ومتلازمة الجهاز التنفسى فى الشرق الأوسط (MERS) ومتلازمة الجهاز التنفسى الحادة (سارس)، فى مزارع المختبر والحيوانات.

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ويستكشف العلماء الآن ما إذا كان آمنًا ومفيدًا فى المرضى الذين يعانون من COVID-19 فى عدد من الحالات السريرية.

وقال البروفيسور باباك جافيد، الباحث الرئيسي في كلية الطب بجامعة تسينجهوا الصينية ومستشار الأمراض المعدية في مستشفيات جامعة كامبريدج أن الدواء يعمل عن طريق استهداف إنزيم أساسى للفيروس، وهو ضرورى له لتكرار مادته الجينية، هذا الإنزيم غير موجود فى الخلايا البشرية، ما يجعل الدواء آمنًا نسبيًا.



ما أظهرت التجارب على الدواء فى مرضى كورونا؟ ما أظهرت التجارب على الدواء فى مرضى كورونا؟

جاءت النتائج متفاوتة، فقد أظهرت النتائج الأولية للتجربة الإكلينيكية التي أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أن مرضى COVID-19 المتقدمين الذين يعانون من مشاكل في الرئة، والذين تناولوا الدواء أنهم تعافوا بشكل أسرع من المرضى في حالة مماثلة والذين تناولوا علاجًا وهميًا.

شملت الدراسة 1063 شخصًا، واقترحت أن أولئك الذين تناولوا الدواء كانوا قادرين على مغادرة المستشفى أسرع بنسبة 31% من أولئك في مجموعة الدواء الوهمى، في 11 مقابل 15 يومًا، بالإضافة إلى ذلك، كان معدل وفيات المرضى الذين تناولوا الدواء 8% مقارنة بـ11.6% للآخرين، لكن هذه النتيجة لم تعتبر ذات دلالة إحصائية.

ووفقا للخبراء فإن هذه النتائج دليل مهم على مفهوم الدواء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدراسة كانت قوية للغاية، ما يعنى أن لديها عددًا كبيرًا نسبيًا من المشاركين. هل العلاج فعال ويمكنه علاج فيروس كورونا هل العلاج فعال ويمكنه علاج فيروس كورونا قال الدكتور أندرو فريدمان، القارئ فى الأمراض المعدية والطبيب الفخرى فى كلية الطب بجامعة كارديف، المملكة المتحدة ، الذى لم يعمل على الدراسة: "لا توجد حاليًا أى أدوية ذات فعالية مثبتة فى علاج المرضى الذين يعانون من COVID-19 ، لذلك هذه البيانات الأولية من دراسة أمريكية عن عقار إعادة التصميم فى المرضى فى المستشفيات الذين يعانون من العدوى هى موضع ترحيب كبير، وتظهر فائدة واضحة فيما يتعلق بالوقت للشفاء من العدوى واقتراح انخفاض في معدل الوفيات، ننتظر باهتمام تقرير أكثر تفصيلاً عن نتائج هذه الدراسة، بالإضافة إلى نتائج التجارب الجارية الأخرى لهذا الدواء فى العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك المملكة المتحدة، وإذا تم تأكيد هذه النتائج، فستمثل تقدمًا كبيرًا فى المعركة ضد هذه العدوى التى تهدد الحياة".

دراسة صينية تؤكد أن الدواء لم يقدم أى فوائد دراسة نشرت من قبل فريق صينى فى مجلة The Lancet شملت 158 مريضًا يتناولون عقارًا رمديسيفير و79 عينوا دواء وهميًا، ومع ذلك لم تجد أى فائدة مقارنة مع الدواء الوهمى.