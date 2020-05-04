شكرا لقرائتكم خبر عن حول منزله لغرفة حجر صحى وعالج والده من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لم يستسلم أمام حالة والده السيئة وخصوصا بعد خروجه من المستشفى، فقرر أن يعالجه فى المنزل ويحول بيته لغرفة حجر صحى وتلبية احتياجات والده المريض لحمايته من فيروس كورونا حتى تم شفاؤه"، هذا ما فعله راج مع والده حسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الابناء

سورى يبلغ من العمر 81 اكتشف إصابته بالانسداد الرئوى المزمن وذهب لمستشفى واتفورد واتضح أنه اشتباه بفيروس كورونا، لكن أحد كبار المستشارين قال للابن إن المستشفى لن تكون قادرة على تعزيز صحة الرئتين والتنفس عند والده لأنه ضعيفة جدا، ونصحه بحماية أنفسهم من التقاط العدوى منه.

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قرر الابن أن يتولى علاج والده فى المنزل وأن يفعل كل ما فى وسعه لإنقاذ حياة والده، خصوصا بعد أن قال له والده "أرجوك أوعدنى بشىء واحد إذا كنت سأموت، أتمنى أن أموت فى منزلى وليس فى المستشفى".



العائلة

قبل وصول الابن للمنزل قام الابن بتنظيف المنزل وتعقيمه جيدا ونقل والده فى غرفة تشبه الحجر الصحى وكان يراقب باستمرار مستوى الضغط والأكسجين ودرجة الحرارة وإعداد جدول بيانات بحالته يوميا، كما وفر له جهاز آى باد للتواصل معه.

تدهورت حالة الأب ورفض تناول الطعام وذلك بسبب نقص الأكسجين الشديد وفى اليوم التالى ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وعندما عرض الابن جدول البيانات عن حالة الأب للطبيب نصحه بتناول بعض الأدوية ووضع الأب فى وضعية الانبطاح مستلقيا على مقدمته لساعات فى كل مرة، حيث أظهرت الأبحاث أن هذه الطريقة تساعد على التنفس، وبالفعل بعد أيام تحسنت حالة الأب واستطاع أن يعالجه ابنه من فيروس كورونا.