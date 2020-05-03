صحة ورشاقة

صحة القريات تجري كشفًا طبيًا للعاملين في خدمة التوصيل المنزلي

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ القريات

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات بإجراء الكشف الطبي على العاملين في خدمة التوصيل المنزلي بمحافظة القريات وتدريبهم وعمل فحوص طبية وإصدار شهادات صحية لهم , وذلك للحد من انتشار العدوى لدى أفراد المجتمع وللحفاظ على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية ولضمان سلامة العاملين بخدمة التوصيل المنزلي ، في ظلّ ظروف انتشار الفيروس .

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وتأتي هذه المبادرة تفاعلاً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحدّ من انتشار ، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة في هذا الشأن، وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة الجميع .

 

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