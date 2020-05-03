1700طلب دواء قامت بتوصيله مستشفيات ومراكز الجوف للمنازل

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الجوف
قامت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الجوف بتوصيل 1700 طلب دواء ضمن مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة , وذلك خلال الشهر الأول لإطلاق المبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد, ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.
وأوضحت صحة الجوف أن مستشفيات المنطقة خصصت أرقام للتواصل يتم من خلالها تزويد صيدلية كل مستشفى يراجعه المريض برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر شركات الأجرة الذين يلتزمون بقواعد مكافحة العدوى واستبدال القفازات والكمام مع كل طلب توصيل .
ودعت صحة الجوف الجميع على الحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم وستقدم لهم الخدمات وتوصليها اليهم في الوقت المحدد.
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