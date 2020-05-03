تعرف على الأسباب الخفية للشعور بانتفاخ البطن وضيق التنفس

انتفاخ البطن وضيق التنفس أعراض قد تصيب بعض الأشخاص معا وهما علامة على الإصابة بمشكلة صحية كامنة أبرزها مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الحمل بالإضافة إلى السمنة، تؤدى هذه الأمراض إلى شعور المريض بعدم القدرة على التنفس وألم شديد في البطن.

ووفقا لموقع healthline هناك أسباب أخرى قد تؤدى الى الشعور بهذه الحالتين معا، الإصابه بالاستسقاء، القلق أو اضطراب الهلع، عدم تحمل اللاكتوز، متلازمة القولون العصبي، الدورة الشهرية، فتق الحجاب الحاجز، حصى في المرارة، سرطان المبيض، قصور البنكرياس.

أسباب أخرى لانتفاخ البطن وضيق التنفس

انتفاخ البطن له أسباب عديدة وهو أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية مثل متلازمة القولون العصبي فيمكن أن يكون الانتفاخ نتيجة لتراكم الغازات أو السوائل أو الطعام في المعدة.

بالاضافه الى الإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة المعروف أنها تساهم في الانتفاخ والغازات، مثل الكرنب والفاصولياء والعدس قد يسبب الانتفاخ.

يمكن أن يؤثر الانتفاخ البطني على الحجاب الحاجز ، وهو تقسيم عضلي بين الصدر والبطن يساعد الحجاب الحاجز في التنفس ، مما يعني أن الانتفاخ يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس يحدث هذا إذا كان الضغط في البطن كافيًا لتقييد حركة الحجاب الحاجز.

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كيف يتم علاج انتفاخ البطن وضيق التنفس؟

عندما تعاني من الانتفاخ البطني قد يساعد شرب المزيد من الماء على تقليل الأعراض كما يساعد المشي أيضًا على تخفيف الغازات ولكن قد لا يكون ذلك ممكنًا إذا كان الشخص يعانى من ضيق في التنفس، وإذا كان القلق السبب في ظهور الاعراض ، فإن التنفس بعمق وبطء والتفكير بهدوء قد تساعد الأفكار السلمية في تخفيف الأعراض.

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