تعرف على أهم أعراض عسر الهضم

عسر الهضم من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب سوء الهضم اواضطرابات فى المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام قد يكون ذلك نتيحة الإصابة ببعض الامراض أو سوء التغذية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن عسر الهضم وفقا لما ذكره موقع medicinenet

س: ما هى أسباب عسر الهضم؟



1:الاكثار من تناول الوجبات الدسمة او تناول الطعام بسرعة دون مضغه.

2:الاكثار من المشروبات الكحولية والكافيين والمشروبات الغازية من الاسباب التى تؤدى لعسر الهضم.

3:تناول الادوية المسكنة والمضادات الحيوية تسبب عسر الهضم.

4:الاصابة بالتهابات المعدة او التهاب البنكرياس.

5:الاصابة بالامراض السرطانية ، مثل سرطان المعدة.

6: القرح والالتهابات الهضمية.



س: ما هى أعراض عسر الهضم؟

:ألم شديد فى المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام.

2:الغثيان والقىء المستمر.

3:انتفاخ البطن.

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4:الاحساس بحرق أعلى البطن.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.



س: ما هى طرق علاج عسر الهضم؟

1:الابتعاد عن الاطعمة الدسمة والمليئة بالزيوت والتوابل.

2:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة.

3:الابتعاد عن المشروبات الكحولية والتدخين لأنه من أبرز اسباب عسر الهضم.

4:عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

5: البعد عن التوتر والقلق فهو من أبرز الاسباب التى تؤثر على صحة المعدة وتسبب عسر الهضم.

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