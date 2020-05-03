صحة ورشاقة

تعرف على أهم أضرار الإفراط فى أكل حلويات رمضان

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يقدم "اليوم السابع" في سلسلة معلومة طبية رمضانية أبرز أضرار الإفراط في تناول حلويات في رمضان، وهي: يؤدى إلى زيادة الوزن ومشاكل ارتفاع السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويضعف مناعة الجسم، يتسبب في حصوات الكلى ويزيد مشاكل تسوس الأسنان، وفقاً لما ذكره موقع "Health 24"..

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