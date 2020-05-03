تعرف على أنواع وأعراض مرض الربو

أزمات الربو تتسبب في التهاب الشعب الهوائية وتورمها مما يقلل من كمية الهواء التي يمكن أن تمر من وإلى الرئتين، ولكن ليست كل أزمات الربو واحدة فهناك عدة أنواع مختلفة من الربو ولكل منها مجموعتها من المحفزات، ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday الربو هو حالة مزمنة يتعايش معها المريض مدى الحياة يمكن التحكم فيها باستخدام الأدوية وتجنب المحفزات التي تسبب النوبات.

يمكن أن تؤدي بعض المحفزات في البيئة إلى تفاقم أعراض الربو وتسبب النوبات وهناك عدة أنواع من أزمات الربو وهى :

الربو التحسسي

الربو التحسسي هو النوع الأكثر شيوعًا، ويعاني حوالي 8 من كل 10 أشخاص يعانون من الربو التحسسي من حالة حساسية أخرى مثل الأكزيما أو التهاب الأنف التحسسي أو حساسية الطعام، يمكن لبعض مسببات الحساسية في البيئة أن تسبب الربو التحسسي تشمل بعض مسببات الحساسية الشائعة حبوب اللقاح، وبر الحيوانات الأليفة، جراثيم العفن، أطعمة مثل الحليب والبيض وبعض المكسرات، عث الغبار والصراصير وبراز الصراصير، مهيجات في الهواء مثل دخان التبغ وأبخرة السيارات والمواد الكيميائية، منتجات معطرة بشكل كبير مثل العطور.

قد تساعد النصائح التالية الأشخاص المصابين بالربو التحسسي على تجنب مسببات الحساسية الشائعة:



- نظف بالمكنسة والغبار بانتظام لإزالة وبر الحيوانات الأليفة ، وسوس الغبار ، ومسببات الحساسية للصراصير.

- أبعد الحيوانات الأليفة عن غرف النوم.

- تجنب الأنشطة الخارجية عندما تكون مستويات حبوب اللقاح أو تلوث الهواء مرتفعة.

- تجنب الأطعمة التي تسبب الحساسية، مثل الحليب والبيض والمحار والفول السوداني بما في ذلك البندق والجوز واللوز.

- الحد من استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المنتجات المعطرة بشدة في المنزل.

الربو غير التحسسي

الربو غير التحسسي أو الجوهري لا يتطلب مسببات الحساسية لإثارة النوبة، وهو أقل شيوعًا من الربو التحسسي ويمثل حوالي 10-33٪ من جميع حالات الربو، و تظهر في مرحلة البلوغ وتؤثر على الإناث أكثر من الذكور، يعتقد الخبراء أن الربو غير التحسسي يتطور بسبب العوامل الوراثية والبيئية.

قد تحدث الأعراض عندما يتعرض الشخص للبرد، الرطوبة، ضغط عصبى، ممارسة الرياضة، التلوث، مهيجات الهواء، التلوث، التهابات الجهاز التنفسي مثل عدوى البرد أو الأنفلونزا أو الجيوب الأنفية.

الربو الموسمي



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في الربو الموسمي ، تزداد الأعراض في ظروف معينة أو في أوقات معينة من السنة، على سبيل المثال ، قد يلاحظ الشخص المصاب بالربو الموسمي أن الأعراض تزداد سوءًا أو تكون موجودة فقط خلال موسم حمى القش ، عندما تكون مستويات حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها، الطقس البارد أو الحار والعواصف الرعدية والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، الأيام التي يكون فيها تلوث الهواء أسوأ ، مثل الأيام الباردة والساخنة، أشهر الشتاء ، عندما يكون هناك المزيد من فيروسات البرد والإنفلونزا.

الربو المهني



قد يجد الأشخاص المصابون بالربو المهني أن أعراضهم تزداد سوءًا أثناء العمل، أو تتحسن بمرور الوقت.

الربو الشديد

الربو الحاد أو الربو الهش يصيب حوالي 4٪ من جميع البالغين المصابين بالربو، يعتبر الأطباء أن الربو شديد عندما لا تتحسن الأعراض مع الأدوية، والأشخاص الذين يعانون من الربو الحاد:

- لديهم أكثر من نوبات الربو من الأشخاص الذين يعانون من الربو الخفيف إلى المعتدل.

- قضاء المزيد من الوقت في المستشفى نتيجة الربو.

- تناول أقراص الستيرويد على المدى الطويل.

- أعراض الربو الحاد هي نفس أعراض الربو الخفيف إلى المعتدل، ولكنها قد تكون أكثر حدة يمكن أن تكون في بعض الأحيان مهددة للحياة

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