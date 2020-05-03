دراسة تؤكد أن دواء السرطان bemcentinib قد يحمى من كورونا

تنافس شركة بريطانية نرويجية صغيرة، عمالقة الأدوية فى العالم فى العثور على علاج لفيروس كورونا، بعد أن أعلنت أنها ربما وجدت مفتاح مكافحة الفيروس التاجى.

ووفقا لتقرير موقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للشركة بريطانية "BerGenBio" أن تهزم عمالقة الأدوية فى العالم فى السباق لهزيمة Covid-19 بعد تطوير حبة واحدة فى اليوم مريحة مثل الأسبرين قد تكون الحل لمكافحة فيروس كورونا.

وبينما يقاتل الآلاف من العلماء فى عمالقة شركات الأدوية فى العالم لإيجاد طرق لمكافحة فيروسات التاجية، إلا أن خبراء فى BerGenBio، وهى شركة بريطانية نرويجية بها 38 موظفًا فقط، يعتقدون أنهم وجدوا المفتاح.

ووفقا للشركة فإن دواء bemcentinib ، الذى تم تطويره فى الأصل من أجل السرطان، قد أظهر نتائج فعالة ضد الفيروسات التاجية، وذلك عن طريق منعه من دخول الخلايا و"إيقاف" إحدى أهم آليات الدفاع المضادة للفيروسات فى الجسم.

ويتم الآن تتبع دواء Bemcentinib بشكل سريع لتتم تجربته على مرضى مستشفيات هيئة الصحة البريطانية NHS فى تجارب مدعومة من الحكومة، وهو واحد من 12 دواء فقط أو نحو ذلك يتم انتقاؤها.

وقال ريتشارد جودفرى الرئيس التنفيذى لشركة BerGenBio لصحيفة The Mail إنه "متفائل للغاية" لأن تلك الحبوب ستنقذ الأرواح، مضيفا "أعتقد أن هناك احتمالية بنسبة

80% فى نجاحها وفائدتها للمرضى".

وأضاف: أتوقع شيئًا أكبر عن دواء السرطان bemcentinib، لأنه مختلف جدًا عن أى شىء آخر تمت تجربته، فنحن نوقف الفيروس على قيد الحياة".



وقال رئيس الشركة إنه عندما تم استخدام الدواء فى المختبر على سارس - كوف 2 - وهو الفيروس التاجى الذى يسبب كوفيد 19، فقد أظهر بعض الآثار الكبيرة جدًا التى تقزم ما رأيته من أدوية أخرى، لذلك أنا متفائل للغاية وأعتقد أنه سيكون هناك شىء عميق للغاية فى التجارب البشرية".

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وقال جودفرى إن العقار تم اختباره على 300 مريض بالسرطان ولديه سجل سلامة جيد ومن السهل نسبياً تصنيعه.

كيف يعمل الدواء على الفيروس

يعمل الدواء عن طريق منع الفيروس من استخدام بروتين موجود بشكل طبيعى يسمى AXL، والذى يستخدمه لخداع الخلايا للسماح له بالدخول، ويستخدم الفيروس أيضًا البروتين لخفض إنتاج الإنترفيرون، وهى المادة المضادة للفيروسات فى الجسم، ووفقا للتجارب، يجب أن يتوقف الدواء عن "اختطاف" بروتين AXL للفيروسات التاجية، ما يجعل من الصعب عليه تكرارها.

ومن المقرر إعطاء أول 120 مريضا تجريبيا الدواء فى مستشفى ساوثهامبتون العام ببريطانيا، فى الأيام القليلة المقبلة، والنتائج متوقعة فى نهاية يونيو.

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