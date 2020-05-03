دراسة تؤكد أن زيادة معدلات الوفاة بكورونا يرتبط بنقص فيتامين D

كشفت دراسة لعلماء مستشفى الملكة إليزابيث وجامعة شرق انجلترا، أن ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بعض البلدان يرتبط بنقص فيتامين D في الجسم.

وقارن العلماء في دراستهم التي نشروها اليوم الاحد في مجلة Research Square متوسط مستويات فيتامين D عند مواطني 20 دولة أوروبية، مع إحصاءات الوفيات الناجمة عن وباء COVID-19، إذ اتضح من هذه المقارنة أن هذه المؤشرات مترابطة، ففي البلدان التي يعاني مواطنوها من نقص في هذا الفيتامين، كان هناك المزيد من الوفيات.

في الدراسة أفادت بأنه تم تسجيل مستويات منخفضة بشكل خاص من فيتامين D بين سكان إسبانيا، إيطاليا، وسويسرا حيث كانت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا هي الأعلى في القارة الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الدراسة أنه غالبا ما يلاحظ نقص فيتامين D عند كبار السن، لذلك يكونوا هم الأكثر عرضة في الغالب للوفاة بسبب الإصابة بالفيروسات التاجية.

وانتشرت جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم تقريبا. وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من ثلاثة ملايين شخص بهذا الفيروس التاجي في العالم ، توفي منهم أكثر من 230 ألف شخص، وما تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الضحايا والمرضى، وتشمل قائمة الدول الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كلا من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

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