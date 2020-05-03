دراسة تؤكد أن فيروس كورونا قد يعود دوريًا لمدة عامين

مع الاكتشاف اليومى لتطوروات فيروس كورونا، يفاجئنا خبراء الأمراض المعدية يوما بعد الآخر بمستجدات تحور الفيروس ومدى إمكانية عودته مرة أخرى وأنه قد يصبح موسمى.



ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية "newsweek"، قال خبراء الأمراض المعدية فى تقرير إن هناك احتمالات ظهور الفيروسات التاجية خلال العامين المقبلين.

وحث فريق من مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية (CIDRAP) فى جامعة مينيسوتا الأمريكية، القادة على الاستعداد للسيناريو الأسوأ مثل عدم وجود لقاح، وذلك لوضع خطط لضمان حماية العاملين فى مجال الرعاية الصحية أثناء حالات المرض؛ ورسم كيفية إعادة التدابير لمنع COVID-19 من الانتشار.



وكتب الخبراء فى الوثيقة بعنوان "مستقبل جائحة COVID-19: الدروس المستفادة من جائحة الإنفلونزا": "يجب أن تتضمن رسائل الاتصالات المتعلقة بالمخاطر من المسئولين الحكوميين مفهوم أن هذا الوباء لن ينتهى قريبًا وأن الناس بحاجة إلى إعداد نفسها لاحتمال ظهور المرض بشكل دورى خلال العامين المقبلين".



وقال الخبراء "يجب أن نكون مستعدين لما لا يقل عن 18 إلى 24 شهرًا من نشاط COVID-19، مع ظهور نقاط ساخنة بشكل دورى فى مناطق جغرافية متنوعة، ومع تلاشى الوباء، من المرجح أن يستمر سارس- CoV-2 فى الانتشار بين السكان، ويتزامن مع نمط موسمى مع شدة متناقصة بمرور الوقت".

3 سيناريوهات محتملة لفيروس كورونا

وفقًا للباحثين، هناك ثلاث سيناريوهات محتملة لوباء COVID-19:



- السيناريو الأول: قد تتبع الموجة الأولى الحالية موجات أصغر متكررة خلال فترة تتراوح من عام إلى عامين، قبل أن تتضاءل فى وقت ما فى عام 2021.



- السيناريو الثانى: تلى الموجة الأولى موجة أكبر فى الخريف أو الشتاء 2020، وموجة واحدة أو أكثر موجات أصغر فى عام 2021.



- السيناريو الثالث: يحدث إصابة بطيئة للحالات بدون نمط واضح من الموجات.





ومنذ أن بدأ الوباء فى أواخر العام الماضى، تم تأكيد أكثر من 3.2 مليون إصابة بـ COVID-19 ، ومن المعروف أن أكثر من مليون شخص قد تعافوا، وتوفى 233.416 شخصًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، وتعد الولايات المتحدة حاليًا هى البلد الأكثر فى الحالات المعروفة.



وعلى الرغم من اختلاف فيروس كورونا CoV - 2 وفيروسات الإنفلونزا فى نواح كثيرة، مثل فترة حضانة الأولى الطويلة التى تمكنها من "التحرك بصمت" بين السكان، فإن أوبئة الإنفلونزا السابقة هى نقطة مفيدة للمقارنة للأزمة الحالية، كما قال الدارسون.

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ولدى تحديد توقعات تقرير فريقه، قال مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية التابع لجامعة مينيسوتا CIDRAP مايكل أوسترهولم "ليس هناك شك فى أننا سنشهد العديد والعديد من الإصابات".



وقال إنه حاليا يعتقد أن نحو 5 إلى 15% من الأشخاص فى الولايات المتحدة أصيبوا بالفيروس، لكن من المرجح أن الفاشية لن تتوقف حتى يصل الرقم إلى 60 إلى 70%.



وأضاف "ليس هناك شك فى أننا سنواجه تحديات كبير مع عدد الحالات، نحن فقط فى الشوط الثانى من تسع مباريات لذا لدينا طريق طويل لنقطعه.

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