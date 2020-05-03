دراسة تؤكد أن عشبة الجينسينج تقوي المناعة

عشبة الجينسينج الأحمر أو الكورى من الأعشاب الشهيرة لتعزيز نظام المناعة، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أنه من أفضل معززات المناعة، ومع انتشار وباء فيروس كورونا يمكن أن يساعدك الجينسينج على تقوية جهازك المناعى، حتى يواجه أى فيروسات بقوة، ومن خلال سلسلة العلم والأعشاب VS كورونا نتعرف على فوائد عشبة الجينسينج الأحمر لتقوية مناعتك، وفقاً لموقعىHealthline وbusinesskorea.

الجينسنج الأحمر كمعزز لنظام المناعة ضد الفيروسات

وجدت العديد من الدراسات العلمية أن الجينسينج يتمتع بفوائد صحية كمعزز للمناعة ومنع العدوى، وفى عام 2004، كشفت دراسة أجراها الدكتور هيتوشى كانيكو من جامعة ناجويا باليابان وفريقه من الباحثين أن الجينسنج الأحمر فعال بشكل خاص فى منع نزلات البرد، بما فى ذلك الإنفلونزا.

وأجريت الدراسة على نحو 12000 مريض، وأظهرت النتائج أن 1.4% فقط ممن تناولوا الجينسنج الأحمر أصيبوا بنزلة برد، بينما 4.9% ممن لم يتناولوا الجينسنج الأحمر أصيبوا بالبرد، كما تعافى أولئك الذين تناولوا الجينسنج الأحمر بسرعة حتى عندما أصيبوا بالبرد.

وجدت دراسات أخرى أن تناول الجينسنج الأحمر يعيق تفشى أمراض الجهاز التنفسى الحادة ويحسن أعراضها.

ةوفقا لورقة نشرت فى عام 2012 من قبل البروفيسور لى تشانج سيوب من كلية الطب بجامعة جيونبوك بكوريا، أظهرت دراسة أجريت على نحو 100 بالغ على الآثار الوقائية للجينسنج الأحمر على أمراض الجهاز التنفسى الحادة أن الجينسنج قلل من تفشىي أمراض الجهاز التنفسى بنسبة 50% وقام بتحسين الأعراض مثل السعال وانسداد الأنف.

بالإضافة إلى ذلك قامت دراسة أجراها عام 2012 كانج سانج مو، أستاذ علم المناعة بجامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة، بمقارنة معدلات النجاة بين المصابين بفيروس الأنفلونزا الجديد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مزيجًا من استخدام لقاح الأنفلونزا الموسمية والجينسنج الأحمر أدى إلى معدل بقاء 100%، لكن استخدام لقاح وحده أظهر معدل بقاء 60% بين البشر و40% بين الفئران، وقد أثبت أن الجينسنج الأحمر يعزز جهاز المناعة، خاصة ضد الفيروسات.

وقال مسئول فى شركة مكملات غذائية كورية: "هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الجينسنج الأحمر للمساعدة فى تعزيز المناعة فى غياب اللقاحات أو العلاجات لكورونا، لكن عند اختيار منتج الجينسنج الأحمر، يُنصح بشراء منتجات من علامات تجارية موثوقة ذات محتوى عال من الجينسنج".

الجينسينج وتحسين وظائف المناعة

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ركزت بعض الدراسات التى تستكشف آثاره على جهاز المناعة على مرضى السرطان الذين يخضعون للجراحة أو العلاج الكيميائى.

وتابعت إحدى الدراسات 39 شخصًا كانوا يتعافون من جراحة سرطان المعدة، ويعالجونهم بـ5400 مجم من الجينسنج يوميًا لمدة عامين.

وأظهر هؤلاء الأشخاص لديهم تحسينات كبيرة فى وظائف المناعة وانخفاض تكرار الأعراض.

فحصت دراسة أخرى تأثير مستخلص الجينسنج الأحمر على علامات الجهاز المناعى لدى الأشخاص المصابين بسرطان المعدة المتقدم الذى يخضع للعلاج الكيميائى بعد الجراحة.

بعد 3 أشهر، كان لدى أولئك الذين يتناولون خلاصة الجينسنج الأحمر علامات نظام مناعة أفضل من تلك الموجودة فى مجموعة التحكم أو المجموعة الثانية.

علاوة على ذلك اقترحت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الجينسنج يمكن أن يكون لديهم فرصة أعلى بنسبة 35% للعيش بدون أمراض لمدة خمس سنوات بعد الجراحة العلاجية ومعدل بقاء أعلى بنسبة 38% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها.

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