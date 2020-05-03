تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بصوص الفراولة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لصوص الفراولة : الفراولة : كوب (مقطعة أنصاف)

سكر : نصف كوب

عصير الليمون : ملعقة كبيرة - حليب : 4 اكواب

- النشاء : 6 ملاعق كبيرة

- سكر : ربع كوب

- القشطة : علبة الطريقة: Advertisements ضعي الحليب في قدر على نار متوسطة.

أضيفي النشا والسكر وقلبي حتى يذوب النشا ويبدأ المزيج في الغليان وتصبح المهلبية كثيفة.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي القشطة وحركي.

وزعي المهلبية في أطباق واتركيها لتبرد في حرارة الغرفة.

اخلطي الفراولة مع السكر في طبق واتركيه لمدة 30 دقيقة.

ضعي المزيج في قدر على النار المتوسطة وحركي حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان.

ازيلي القدر عن النار وأضيفي عصير الليمون وحركي.

اتركي المزيج ليبرد قليلاً ثم وزعيه فوق المهلبية.

ضعي أكواب المهلبية في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل التفاح والفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالحليب بالشوكولاتة

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