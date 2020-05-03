شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات مهلمة| جروب «Traveller Experience» على فيسبوك.. هنا خلاصة تجارب المسافرين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل نحو 10 سنوات من الآن، لم يكن «فيسبوك» قد انتشر بهذا الشكل بين جموع المصريين، لم يكن كل هذا العدد متواجدًا على الشبكة الأضخم للتواصل الاجتماعي.

كان الموقع الجديد مقتصرًا على طلبة الجامعات، شباب في أعمار متباينة يتشاركون خواطرهم وصورهم ليس أكثر.

الآن وبينما العالم يواجه خطر فيروس «كورونا» الذي أجبر الغالبية العظمى من سكان الكوكب على البقاء في منازلهم، يبقى «فيسبوك» أداة مهمة للتواصل، للمشاركة، للعمل.

في هذا «الملف المصور» ترصد «المصري اليوم» الأثر الاجتماعي الكبير الذي أوجده «فيسبوك» في حياتنا. هُنا حكايات مصريين أدركوا كيفية الاستفادة من موهبتهم، أيقنوا أن هناك طريقاً ما لاستغلال المساحة الواسعة التي أتاحتها التكنولوجيا لهم.

واليوم نقدم لكم الحكاية الثانية ضمن سلسلة «حكايات مُلهمة».. حكاية معتز محمد، مؤسس جروب «Traveller Experience».

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