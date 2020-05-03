تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرواسان الزبيب والقرفة السريع

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- القرفة : ملعقة كبيرة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- زبيب : ربع كوب

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذابة)

- عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات) الطريقة: اخلطي السكر والقرفة والزبيب في طبق.

أضيفي الزبدة وحركي حتى تتجانس المكونات.

قطعي مربعات عجينة البف باستري مثلثات.

وزعي كمية من حشوة القرفة والزبيب ولفي المثلث على شكل رول الكرواسان.

ضعي الكرواسان في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر قليلاً وتنفش.

قدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك القرفة بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة

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