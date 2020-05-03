تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزي كيك بالنوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير - بسكويت دايجستف : عبوة (مفتت خشن)

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- حليب مركز محلى : نصف كوب

- شوكولاتة نيوتيلا : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي الحليب المكثف المحلى مع الزبدة في قدر على نار متوسطة حتى تتمازج المكونات.

أضيفي الكاكاو البودرة وحركي على نار هادئة حتى يذوب الكاكاو البودرة.

ازيلي المزيج عن النار وأضيفي شوكولاتة النوتيلا والبسكويت المفتت وقلبي حتى تتجانس المكونات.

بطني صينية مستطيلة بورق البلاستيك وضعي المزيج فيها وغطيها واتركيها في الفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل.

ازيلي الليزي كيك من الفريزر وقطعيه إلى مربعات وقدميه بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت إيطالي برقائق الشوكولاتة والجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالحليب بالشوكولاتة

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