تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة العادية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سميد خشن : 3 اكواب

- لبن زبادي : كوب

- سكر : كوب

- الزبدة : كوب (مذابة)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- قطر : كوب ونصف (شيرة)

- لوز : ربع كوب (مقطع أنصاف) الطريقة: اخلطي السميد، واللبن الزبادي، والسكر، والزبدة والبيكنج باودر في وعاء بالخفاقة اليدوية جيداً.

اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح العجينة.

ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة ومدي عجينة البسبوسة فيه بشكل متساوي.

باستخدام سكين حاد قسمي خزوز على وجه العجينة دون النزول لأسفلها إلى شكل مربعات متساوية في الحجم.

زيني مربعات البسبوسة باللوز.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 وأدخلي البسبوسة للفرن حتى تستوي من الأسفل، وحمريها من الأعلى.

صبي القطر بدرجة حرارة الغرفة على البسبوسة الساخنة وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة اللوز

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