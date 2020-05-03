تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالحليب بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الأرز : كوب

- حبيبات الشوكولاتة : كوب

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : 5 اكواب (سائل)

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة (سائلة)

- القشطة : علبة

- كريمة : حسب الرغبة (للتزيين)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (كرات / للتزيين)

- فارماسيلي شوكولاتة : حسب الرغبة (ملون / للتزيين) الطريقة: ذوبي الزبدة بقدر على النار، وأضيفي الأرز وحركي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة، والكاكاو، وصبي الحليب السائل.

أضيفي الفانيلا السائلة، وحركي جيداً حتى تختلط المكونات.

أضيفي علبة القشطة وحركي، واتركيه حتى ينضج.

وزعي رز بالحليب بأكواب التقديم، وزيني بالكريمة، وحبات الشوكولاتة، وفارمسيلي بحسب الرغبة.

يقدم بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك سويسرول بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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