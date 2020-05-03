تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات دجاج على الطريقة الصينية

المقادير

- صدر الدجاج : 8 قطع (فيليه)

- البيض : 1 حبة

- الزنجبيل : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- زيت السمسم : ملعقة كبيرة

- طحين : ملعقة كبيرة

- بهارات صينية : ملعقة كبيرة (البهارات الصينية تتكون من القرفة والهال وجوزة الطيب وكبش القرنقل واليانسون الصيني)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة (الصلصة)

- الصويا صوص : ربع كوب (الصلصة)

- ورستشير صوص : ربع كوب (الصلصة)

- معجون الطماطم : ربع كوب (الصلصة)

- صلصة تشيلي الحلوة : ربع كوب (الصلصة)

- زيت السمسم : ملعقة كبيرة (الصلصة)

- الخل : ملعقة كبيرة (الصلصة)

- طحين : ملعقة كبيرة (مذوبة في ماء بارد، الصلصة)

- بهارات صينية : ملعقة صغيرة (الصلصة)

- الجزر : 6 حبات (مقطعة شرحات، الصلصة)

- البصل الأخضر : 4 حبات (مقطع، الصلصة)

- الفلفل الأخضر : 3 حبات (مقطع، الصلصة)

- الفلفل الحار : 2 حبة (مقطع، الصلصة)

- الثوم : 6 حبات (مفروم، الصلصة)

- الكاتشاب : ربع كوب (الصلصة)

الطريقة:

1. يقلب الدجاج على النار حتى ينضج.

2. يطحن الدجاج مع الطحين والزنجبيل والبصل الأخضر والثوم والسكر والصويا صوص وزيت السمسم والبهارات الصينية والفلفل الأسود ورشة الملح والبيض.

3. يكور الدجاج المطحون باستخدام الطحين حتى يتماسك ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك جيداً ثم يقلى بالزيت النباتي حتى يشقر لونه (كمية الزيت نصف غزيرة).

4. يقلب الجزر والثوم والفلفل الحار (حسب الرغبة) والأجزاء البيضاء من البصل الأخضر بالزيت على النار.

5. بعد أن تذبل الخضار قليلاً، يضاف الوستر شاور صوص والصويا صوص والكاتشب والتشلي صوص ورب البندورة والخل.

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6. يضاف السكر والبهارات الصينية والفلفل الأسود وزيت السمسم والطحين المذوب في الماء حتى يصبح الخليط متماسكاً.

7. تضاف كرات الدجاج المقلية إلى خليط الصوص وتترك على النار حتى تغلي.

8. تضاف الأجزاء الخضراء من البصل الأخضر إلى الدجاج ويسكب في طبق التقديم.

9. تقدم كرات الدجاج مع الأرز البسمتي.

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