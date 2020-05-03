تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة بالجزر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الجزر : 5 حبات (مفروم دوائر)
- البصل : 2 حبة (مفروم شرائح)
- السمنة : ملعقتان كبيرتان
- ملح : ملعقة صغيرة
- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع كبير)
- أرز بسمتي : كوب ونصف (منقوع)
- مرق دجاج : 3 اكواب
- بهار كبسة : ملعقة كبيرة (مطحونة)
- الكاري : نصف ملعقة صغيرة
- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة ونصف
- بهار كبسة : ملعقة كبيرة (حب / لسلق الدجاج)
- البصل : 1 حبة (لسلق الدجاج)
- ملح : ملعقة صغيرة (لسلق الدجاج)
- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة (لسلق الدجاج)
- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة (لسلق الدجاج)
- الماء : 5 اكواب (لسلق الدجاج)
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (لسلق الدجاج)
- لوز : ربع كوب (مقلي)
الطريقة:
1. سخني زيت الزيتون في قدر على النار و قلبي الدجاج حتى يتحمر.
2. أضيفي البصل بعد أن تقطعيه و بهارات الكبسة الحب و الملح و البهارات المشكلة و قلبي.
3. ثم أضيفي الماء وغطي القدر و اتركيه على نار متوسطة لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج.
4. سخني السمن في قدر غير لاصق على النار ثم ضعي الجزر و قلبي حتى يتحمر لمدة 5 دقائق.
5. أضيفي البصل و قلبي ثم أضيفي صلصة البندورة و الملح والبهارات المطحونة والكاري وقلبي.
6. أضيفي الدجاج و قلبي.
7. أضيفي الأرز ومرق الدجاج و اتركي القدر حتى يغلي ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز.
8. اسكبي الأرز في طبق التقديم و رشي اللوز المحمص و قدميه.
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