تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة بالجزر

المقادير

- الجزر : 5 حبات (مفروم دوائر)

- البصل : 2 حبة (مفروم شرائح)

- السمنة : ملعقتان كبيرتان

- ملح : ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع كبير)

- أرز بسمتي : كوب ونصف (منقوع)

- مرق دجاج : 3 اكواب

- بهار كبسة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة ونصف

- بهار كبسة : ملعقة كبيرة (حب / لسلق الدجاج)

- البصل : 1 حبة (لسلق الدجاج)

- ملح : ملعقة صغيرة (لسلق الدجاج)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة (لسلق الدجاج)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة (لسلق الدجاج)

- الماء : 5 اكواب (لسلق الدجاج)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (لسلق الدجاج)

- لوز : ربع كوب (مقلي)

الطريقة:

1. سخني زيت الزيتون في قدر على النار و قلبي الدجاج حتى يتحمر.

2. أضيفي البصل بعد أن تقطعيه و بهارات الكبسة الحب و الملح و البهارات المشكلة و قلبي.

3. ثم أضيفي الماء وغطي القدر و اتركيه على نار متوسطة لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج.

4. سخني السمن في قدر غير لاصق على النار ثم ضعي الجزر و قلبي حتى يتحمر لمدة 5 دقائق.

5. أضيفي البصل و قلبي ثم أضيفي صلصة البندورة و الملح والبهارات المطحونة والكاري وقلبي.

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6. أضيفي الدجاج و قلبي.

7. أضيفي الأرز ومرق الدجاج و اتركي القدر حتى يغلي ثم غطيه واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

8. اسكبي الأرز في طبق التقديم و رشي اللوز المحمص و قدميه.

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