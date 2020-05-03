تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم سويت أند سور

المقادير

- السكر البني : نصف كوب

- خل الأرز : نصف كوب

- الكاتشاب : ربع كوب

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- عصير الأناناس : كوبان وربع

- النشاء : ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : 500 غراماً (مشكلة كرات)

- أناناس : كوب (مقطع)

- البصل الأخضر : 2 عود (للتزيين)

الطريقة:

1. اخلطي السكر البني وخل الأرز والكاتشاب و الصويا و 2 كوب من عصير الأناناس في قدر على نار متوسطة حتى يغلي.

2. في وعاء اخلطي النشا و الربع كوب المتبقي من عصير الأناناس جيدا حتى يصبح ناعما وصبي المزيج في القدر على خليط السكر و العصير.

3. أضيفي كرات اللحم للقدر وغطيه و اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج و يتكاثف الصوص.

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4. أضيفي قطع الأناناس وحركي.

5. اسكبي الخليط في طبق التقديم وزينيه بالبصل الأخضر وقدميه ساخنا إلى جانب الأرز.

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