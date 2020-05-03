تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم سويت أند سور

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- السكر البني : نصف كوب
- خل الأرز : نصف كوب
- الكاتشاب : ربع كوب
- الصويا صوص : ملعقة كبيرة
- عصير الأناناس : كوبان وربع
- النشاء : ملعقة كبيرة
- لحم مفروم : 500 غراماً (مشكلة كرات)
- أناناس : كوب (مقطع)
- البصل الأخضر : 2 عود (للتزيين)
الطريقة:
1. اخلطي السكر البني وخل الأرز والكاتشاب و الصويا و 2 كوب من عصير الأناناس في قدر على نار متوسطة حتى يغلي.
2. في وعاء اخلطي النشا و الربع كوب المتبقي من عصير الأناناس جيدا حتى يصبح ناعما وصبي المزيج في القدر على خليط السكر و العصير.
3. أضيفي كرات اللحم للقدر وغطيه و اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج و يتكاثف الصوص.
4. أضيفي قطع الأناناس وحركي.
5. اسكبي الخليط في طبق التقديم وزينيه بالبصل الأخضر وقدميه ساخنا إلى جانب الأرز.
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