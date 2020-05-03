تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيض المخفوق مع السلمون المدخّن

المقادير

- البيض : 4 حبات (كبير الحجم)

- حليب : 100 ملليلتر (سائل)

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : حسب الرغبة

- الزبدة : 1 مكعب

- السلمون المدخن : 100 غراماً (يُباع جاهزًا في السوبرماركت، مفروم)

- التوست : 2 قطعة (مطلي بالزبدة)

الطريقة:

1. تُفقس حبّات البيض في داخل وعاء. ثمّ، يُصب الحليب، ويُنثر الملح والفلفل. وتُخفق المكوّنات معًا.

2. تُضاف الزبدة إلى مقلاة غير لاصقة، وحين تذوب (بدون أن يتغيّر لونها)، يُضاف خليط البيض، حتى يجمد (بدون خلطه)، وذلك لعشرين إلى ثلاثين ثانية. ثمّ، يُخلط بواسطة ملعقة خشب، مع نقل الخليط من أقصى المقلاة حتى وسطها، بدون المغالاة في الخلط، لأن الهدف من هذه الخطوة يتمثّل في الحصول على خليط ثخين القوام.

3. عند ملاحظة جهوز الخليط، تُطفأ الحرارة، وتنقل المقلاة، مع إيداع الخليط فيها لبعض الوقت، حتى يثخن.

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4. يُخلط البيض مع السلمون المفروم، ويوزّع على قطعتي الـ"توست".

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