جينفير لوبيز تحتفل بعيد ميلاد ابنة كوبي براينت رغم رحيلها

احتفلت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، وخطيبها أليكس رودريجيز، مع أسرة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبى براينت، بذكرى ميلاد ابنته جيينا براينت، التى لقيت مصرعها مع والدها مطلع العام الجارى فى حادث تحطم طائرة مروحية وهما فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة برفقة أشخاص آخرين.

وحلت ذكرى ميلاد الطفلة الصغيرة، أمس الجمعة الأول من مايو، حيث كانت ستبلغ من العمر 14 عامًا.

ونشر أليكس رودريجيز، نجم البيسبول الأمريكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته بخطيبته جينيفر وأولاد وبنات كل منهما، ومعهما فانسيا براينت زوجة اللاعب الراحل وابنتها ناتاليا، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا جيجى، إننا نفتقدك كثيرا، أنت دائما فى قلوبنا".

وأوضاف رودريجيز: "اليوم ارتدنا هذه الأساور الحمراء تكريما لك، ترمز إلى الحب والحياة، أفكر فيك دائما يا مامباسيتا ووالدك كل يوم، نحن جميعا نحبك"، وذلك بالإشارة إلى السوار الأحمر الذى اعتادت جيانا على ارتدائه دائما.

ويشار إلى أنه يوم 26 يناير 2020، كان أسطورة كرة السلة كوبى براينت، البالغ من العمر 41 عامًا، وابنته جيانا، ضمن 9 أشخاص لقوا حتفهم فى تحطم طائرة هليكوبتر فى كالاباساس، وخلال حفل النصب التذكارى العام لزوجها وابنتها فى 24 فبراير الماضى، فى مركز ستابلز، تحدثت فانيسا براينت عن العلاقة التى كانت تربطها بجيانا.

وقالت فانيسا براينت – آنذك - "لقد كانت فتاة أبيها، لكننى أعلم أنها تحب أمها.. وكانت تخبرنى دائمًا وتبين لى مدى حبها لى.. كانت واحدة من أفضل أصدقائى".

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