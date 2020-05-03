أنغيلا ميركل تتعهد بمساهمة ألمانية كبيرة لتطوير لقاحات "كورونا"

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويرها ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، موضحة في بيان، السبت، نشر على موقع الحكومة الرسمي، أن الأمر يتعلق "بكيفية تطوير اللقاحات والأدوية وخيارات التشخيص الجيدة لجميع الناس حول العالم"، مشيرة إلى أن ألمانيا "تتحمل هذه المسؤولية".

وأوضحت أن حوالي ثمانية مليارات يورو لا تزال غير كافية لتطوير اللقاح، مشددة على أن ألمانيا "ستقدم مساهمة مالية كبيرة" في هذا العمل، ورحبت بمشاركة المؤسسات الخاصة، ومصنعي اللقاحات والأدوية، والتحالفات الأساسية مثل، تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إلى جانب المشاركات الحكومية، في هذا النشاط.

وأضافت ميركل أن ألمانيا تعتزم أيضا "العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورا رئيسيا في هذا الأمر"، داعية وقادة آخرون في الاتحاد الأوروبي، إلى جمع أموال بقيمة 7.5 مليار يورو لتطوير لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements