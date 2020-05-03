مصر تسجل 272 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا.. وإجمالي المتعافين 1562 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة.
وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد خروج 40 مصابا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1562 حالة.
وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ1562 متعافيا.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد 6465 حالة، من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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